Передвеликодні добрі справи від компанії “Агропродсервіс” (фоторепортаж)
Вже стало доброю традицією вітати з різними святами мешканців Тернопілля продуктовими подарунками від компанії “Агропродсервіс”.
От і цього року до Великодня майже 2600 продуктових наборів отримали одинокі мешканці області та люди похилого віку в тих населених пунктах, де підприємство веде свою господарську діяльність. Набори формували з найбільш необхідного – крупи, великодня паска та домашня ковбаска (http://agroprodservice.com.
Великодні подарунки від Тернопільського м’ясокомбінату передали також і нашим військовим на передову. Зробили це священики УГКЦ Тернопільско–Зборівської Архиєпархії. Продукцію від “Тернопільського м’ясокомбінату відвезли Владика Теодор
Мартинюк, отець Володимир Топоровський, отець Юрій Стасюк та отець Володимир Фірман. В якості волонтерів до поїздки на Схід долучилися і студенти Тернопільської вищої духовної семінарії.