Передвеликодні добрі справи від компанії “Агропродсервіс” (фоторепортаж)

Вже стало доброю традицією вітати з різними святами мешканців Тернопілля продуктовими подарунками від компанії “Агропродсервіс”.

От і цього року до Великодня майже 2600 продуктових наборів отримали одинокі мешканці області та люди похилого віку в тих населених пунктах, де підприємство веде свою господарську діяльність. Набори формували з найбільш необхідного – крупи, великодня паска та домашня ковбаска (http://agroprodservice.com. ua/2017/04/13/predstavnyky- kompaniya-agroprodservis- zavitaly-do-lyudej-pohylogo- viku-z-velykodnimy- podarunkamy/).

компанія двічі на рік готує продуктові набори та за потребою допомагає в утриманні закладу ( http://agroprodservice.com. ua/2017/04/14/peredvelykodni- podarunky-otrymaly-pidopichni- denysivskogo-viddilennya- kozivskogo-tertsentru- sotsialnogo-obslugovuvannya/ ). Привезли подарунки і для підопічних Денисівського відділення Козівського терцентру соціального обслуговування. Для цих людей Великодні подарунки від Тернопільського м’ясокомбінату передали також і нашим військовим на передову. Зробили це священики УГКЦ Тернопільско–Зборівської Архиєпархії. Продукцію від “Тернопільського м’ясокомбінату відвезли Владика Теодор

Мартинюк, отець Володимир Топоровський, отець Юрій Стасюк та отець Володимир Фірман. В якості волонтерів до поїздки на Схід долучилися і студенти Тернопільської вищої духовної семінарії.

“Ми хочемо, щоб всі українці, як кажуть в народі, мали хліб і до хліба. Особливо ті, що цього потребують, бо ніколи не знаєш, яку кому приготовлено долю”, – говорить генеральний директор компанії “Агропродсервіс” Іван Чайківський. – “Тому наше підприємство обрало шлях соціальної відповідальності за людей та за ті села, де ми обробляємо землю”.