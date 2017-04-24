Депутати не злякались, а тернопільський мер Сергій Надал загнав себе у дурну ситуацію

Завтра, 24 квітня має відбутися сесія міської ради. За інформацією з різних джерел міський голова Тернополя Сергій Надал примусово збирає рядових партійців, щоб змусити виключених з партії депутатів Тернопільської міської ради Івана Сороколіта, Романа Навроцького та Ігоря Турського, які поплатились за свою позицію щодо змін до Генерального плану Тернополя, – скласти мандати. Тим самим Сергій Надал загнав себе у дурну ситуацію. Адже саме він відповідальний за організацію роботи сесії міської ради. Тому вся відповідальність за неспокій під стінами міської ради лежатиме на ньому.

Не дивлячись на певну напругу, відсутня публічна заява міського голови про те, що він здатний забезпечити безпечну роботу сесії та виконання депутатами своїх повноважень.

Тому, хочемо наголосити, що за будь-які незаконні дії (у тому числі “незрозумілих третіх осіб”) спрямовані проти депутатів відповідальний виключно міський голова. Якщо він не в змозі це забезпечити якісну організацію та безпеку, то повинен про це повідомити і тоді депутати й тернополяни йому у цьому допоможуть, – про це йдеться у заяві екс-свободівця Івана Сороколіта у мережі Фейсбук.

Всю заяву можна прочитати ТУТ