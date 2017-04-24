Політика 

Депутати не злякались, а тернопільський мер Сергій Надал загнав себе у дурну ситуацію

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Завтра, 24 квітня має відбутися сесія міської ради. За інформацією з різних джерел міський голова Тернополя Сергій Надал примусово збирає рядових партійців, щоб змусити виключених з партії депутатів Тернопільської міської ради Івана Сороколіта, Романа Навроцького та Ігоря Турського, які поплатились за свою позицію щодо змін до Генерального плану Тернополя, – скласти мандати. Тим самим Сергій Надал загнав себе у дурну ситуацію. Адже саме він відповідальний за організацію роботи сесії міської ради. Тому вся відповідальність за неспокій під стінами міської ради лежатиме на ньому.

  • Не дивлячись на певну напругу, відсутня публічна заява міського голови про те, що він здатний забезпечити безпечну роботу сесії та виконання депутатами своїх повноважень.
    Тому, хочемо наголосити, що за будь-які незаконні дії (у тому числі “незрозумілих третіх осіб”) спрямовані проти депутатів відповідальний виключно міський голова. Якщо він не в змозі це забезпечити якісну організацію та безпеку, то повинен про це повідомити і тоді депутати й тернополяни йому у цьому допоможуть, – про це йдеться у заяві екс-свободівця Івана Сороколіта у мережі Фейсбук.

Всю заяву можна прочитати ТУТ

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