В Україні зменшилась кількість запасів донорської крові. Як стати донором крові?
В зв’язку з карантинними обмеженнями в Україні зменшилась кількість запасів донорської крові.
ЯК СТАТИ ДОНОРОМ КРОВІ?
Донором може бути кожен дієздатний українець віком від 18 років. Ваша вага має бути не менше 50 кг – інакше забір крові може бути небезпечним для вашого здоров’я.
Щоби стати донором, ви маєте пройти відповідне медичне обстеження у медзакладі перед здачею крові і у вас немає бути протипоказань, визначених МОЗ України.
Абсолютні протипоказання для донорства крові та її компонентів
Незалежно від давності захворювання та результатів лікування, донорами крові не можуть бути з наступними протипоказаннями.
ІНФЕКЦІЙНІ ТА ПАРАЗИТАРНІ ЗАХВОРЮВАННЯ
СНІД, носійство ВІЛ-інфекції, сифіліс вроджений або набутий, вірусні гепатити, позитивний результат дослідження на маркери вірусних гепатитів, усі форми туберкульозу, бруцельоз, сипний тиф, туляремія, лепра, хвороба Крейтцфельдта-Якоба, ехінококкоз, токсоплазмоз, філяріатоз, ришта, лейшманіоз.
СОМАТИЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ
- злоякісні новотвори, хвороби крові, органічні захворювання центральної нервової системи, повна відсутність слуху і (або) мови, психічні захворювання, наркоманія, алкоголізм, серцево-судинні захворювання (гіпертонічна хвороба II-III ст., ішемічна хвороба серця, атеросклероз, аритмії, тромбофлебіт, вади серця);
- хвороби органів дихання (бронхіальна астма, бронхоектатична хвороба, емфізема легень, обструктивний бронхіт, пневмосклероз);
- хвороби органів травлення (ахілічний гастрит, виразкова хвороба шлунка і дванадцатіпалої кишки);
- захворювання печінки і жовчних шляхів (хронічні захворювання печінки, у тому числі токсичної природи і неясної етіології, калькульозний холецистит, цироз печінки);
- захворювання нирок (дифузні і вогнищеві ураження нірок, сечокам’яна хвороба);
- захворювання сполученої тканини, променева хвороба, хвороби ендокринної системи, хвороби лор-органів (озена, інші гострі і хронічні важкі гнійно-запальні захворювання), очні хвороби (висока міопія – 5 діоптрій і більше, трахома, повна сліпота, залишкові явища увеїту);
- захворювання шкіри (псоріаз, еритродермія, екзема, червоний вовчак, пухирчасті дерматози, розповсюдженні грибкові та гнійничкова поразки);
- остеомієліт, оперативні втручання з приводу ампутації або резекції органа і трансплантації органів та тканин.
Тимчасові протипоказання для донорства крові та її компонентів
Якщо у вас є захворювання, які не увішли у цей перелік, повідомте лікарю – питання про допуск до донорства вирішує лікар закладу переливання крові або відповідний фахівць. Взяття крові та (або) її компонентів у донора дозволяється лише за умови, що здоров’ю донора не буде заподіяно шкоди.
ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ ДО ЗДАЧІ КРОВІ
Підготовка до донорства крові не є складною. Щоби вберегти своє здоров’я і здоров’я людини, якій знадобиться ваша кров, дотримуйтесь кількох правил.
Що робити до здачі крові
- За три дні до донації відмовтеся від прийому анальгетиків і аспірину а також ліків, що містять їх (ці речовини погіршують зсідання крові).
- Намагайтеся обмежити вживання жирної, смаженої та молочної їжі напередодні та в день здачі крові.
- Не приходьте здавати кров, якщо відчуваєте нездужання (озноб, запаморочення, головний біль, слабкість).
- Обов’язково виспіться і з’їжте легкий сніданок (солодкий чай, дієтичне печиво, каша на воді).
- Не вживайте алкоголь за 48 годин до донації.
- Не паліть за 2 годинb до донації.
Що робити під час здачі крові
Під час огляду лікарем перед донацією відверто відповідайте на запитання і не приховуйте інформацію про вживання ліків, алкоголю, наркотичних речовин і перенесені захворювання. Під час здачі крові повідомте персонал, якщо ви почуваєте себе недобре. Обов’язково повідомляйте лікаря про можливі ускладнення під час здавання.
Що робити після здачі крові
- відпочиньте протягом 10 хвилин;
- з’їжте легку їжу та випийте солодкий чай;
- протягом 2-3 годин не піднімайте нічого важкого рукою, з якою брали кров;
- старайтесь уникати інтенсивних фізичних навантажень протягом наступних 12 годин;
- не вживайте алкогольні напої раніше ніж через 8 годин;
- намагайтесь часто та регулярно харчуватися протягом двох діб;
- вживайте підвищену кількість рідини протягом двох діб;
- приходьте ще раз здати кров через відновний термін: після здачі крові повинно пройти не менше 60 днів, перш ніж донор зможе знову здавати кров.
Чоловікам рекомендовано здавати кров не частіше 5 разів на рік, жінкам – 4 разів на рік.
Якщо ви відчули запаморочення, зверніться до медичного персоналу. Найпростіший спосіб допомогти собі – лягти і підняти ноги вище голови або сісти і опустити голову між колін. Не намагайтеся одразу йти чи керувати машиною, якщо у вас паморочиться голова.