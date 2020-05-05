В зв’язку з карантинними обмеженнями в Україні зменшилась кількість запасів донорської крові.

ЯК СТАТИ ДОНОРОМ КРОВІ?

Донором може бути кожен дієздатний українець віком від 18 років. Ваша вага має бути не менше 50 кг – інакше забір крові може бути небезпечним для вашого здоров’я.

Щоби стати донором, ви маєте пройти відповідне медичне обстеження у медзакладі перед здачею крові і у вас немає бути протипоказань, визначених МОЗ України.

Абсолютні протипоказання для донорства крові та її компонентів

Незалежно від давності захворювання та результатів лікування, донорами крові не можуть бути з наступними протипоказаннями.

ІНФЕКЦІЙНІ ТА ПАРАЗИТАРНІ ЗАХВОРЮВАННЯ

СНІД, носійство ВІЛ-інфекції, сифіліс вроджений або набутий, вірусні гепатити, позитивний результат дослідження на маркери вірусних гепатитів, усі форми туберкульозу, бруцельоз, сипний тиф, туляремія, лепра, хвороба Крейтцфельдта-Якоба, ехінококкоз, токсоплазмоз, філяріатоз, ришта, лейшманіоз.

СОМАТИЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ

злоякісні новотвори, хвороби крові, органічні захворювання центральної нервової системи, повна відсутність слуху і (або) мови, психічні захворювання, наркоманія, алкоголізм, серцево-судинні захворювання (гіпертонічна хвороба II-III ст., ішемічна хвороба серця, атеросклероз, аритмії, тромбофлебіт, вади серця);

хвороби органів дихання (бронхіальна астма, бронхоектатична хвороба, емфізема легень, обструктивний бронхіт, пневмосклероз);

хвороби органів травлення (ахілічний гастрит, виразкова хвороба шлунка і дванадцатіпалої кишки);

захворювання печінки і жовчних шляхів (хронічні захворювання печінки, у тому числі токсичної природи і неясної етіології, калькульозний холецистит, цироз печінки);

захворювання нирок (дифузні і вогнищеві ураження нірок, сечокам’яна хвороба);

захворювання сполученої тканини, променева хвороба, хвороби ендокринної системи, хвороби лор-органів (озена, інші гострі і хронічні важкі гнійно-запальні захворювання), очні хвороби (висока міопія – 5 діоптрій і більше, трахома, повна сліпота, залишкові явища увеїту);

захворювання шкіри (псоріаз, еритродермія, екзема, червоний вовчак, пухирчасті дерматози, розповсюдженні грибкові та гнійничкова поразки);

остеомієліт, оперативні втручання з приводу ампутації або резекції органа і трансплантації органів та тканин.

Тимчасові протипоказання для донорства крові та її компонентів

Якщо у вас є захворювання, які не увішли у цей перелік, повідомте лікарю – питання про допуск до донорства вирішує лікар закладу переливання крові або відповідний фахівць. Взяття крові та (або) її компонентів у донора дозволяється лише за умови, що здоров’ю донора не буде заподіяно шкоди.

ЯК ПІДГОТУВАТИСЯ ДО ЗДАЧІ КРОВІ

Підготовка до донорства крові не є складною. Щоби вберегти своє здоров’я і здоров’я людини, якій знадобиться ваша кров, дотримуйтесь кількох правил.

Що робити до здачі крові

За три дні до донації відмовтеся від прийому анальгетиків і аспірину а також ліків, що містять їх (ці речовини погіршують зсідання крові).

Намагайтеся обмежити вживання жирної, смаженої та молочної їжі напередодні та в день здачі крові.

Не приходьте здавати кров, якщо відчуваєте нездужання (озноб, запаморочення, головний біль, слабкість).

Обов’язково виспіться і з’їжте легкий сніданок (солодкий чай, дієтичне печиво, каша на воді).

Не вживайте алкоголь за 48 годин до донації.

Не паліть за 2 годинb до донації.

Що робити під час здачі крові

Під час огляду лікарем перед донацією відверто відповідайте на запитання і не приховуйте інформацію про вживання ліків, алкоголю, наркотичних речовин і перенесені захворювання. Під час здачі крові повідомте персонал, якщо ви почуваєте себе недобре. Обов’язково повідомляйте лікаря про можливі ускладнення під час здавання.

Що робити після здачі крові

відпочиньте протягом 10 хвилин;

з’їжте легку їжу та випийте солодкий чай;

протягом 2-3 годин не піднімайте нічого важкого рукою, з якою брали кров;

старайтесь уникати інтенсивних фізичних навантажень протягом наступних 12 годин;

не вживайте алкогольні напої раніше ніж через 8 годин;

намагайтесь часто та регулярно харчуватися протягом двох діб;

вживайте підвищену кількість рідини протягом двох діб;

приходьте ще раз здати кров через відновний термін: після здачі крові повинно пройти не менше 60 днів, перш ніж донор зможе знову здавати кров. ​

Чоловікам рекомендовано здавати кров не частіше 5 разів на рік, жінкам – 4 разів на рік.

Якщо ви відчули запаморочення, зверніться до медичного персоналу. Найпростіший спосіб допомогти собі – лягти і підняти ноги вище голови або сісти і опустити голову між колін. Не намагайтеся одразу йти чи керувати машиною, якщо у вас паморочиться голова.