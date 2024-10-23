Під забороною ввезення/вивезення та транзиту: митні правила перетину кордону України для бізнесу

Митне законодавство України передбачає чіткий перелік товарів, які заборонено чи обмежено ввозити або вивозити через кордон. Переміщення таких товарів через митний кордон нашої держави контролюють митні органи.

Ввозити на митну територію Україну заборонено:

• зброю військових зразків всякого роду та боєприпаси до неї;

• наркотичні та психотропні речовини;

• сильнодіючі отруйні, радіоактивні, вибухові речовини;

• друковані матеріали, кліше, негативи, відзняті плівки, фотографічні знімки, кінострічки, відеозаписи, копії магнітної інформації для ЕОМ, рукописи, платівки та інші звукозаписи, малюнки та інші друковані образотворчі матеріали, що містять пропаганду ідей війни, расизму, расової дискримінації та геноциду, а також спрямовані на підрив територіальної цілісності України, її політичної незалежності, державного суверенітету; продукція порнографічного характеру;

• товари імпорт яких здійснюється з порушенням прав інтелектуальної власності;

Під забороною вивезення з України:

• збро я військових зразків всякого роду, боєприпаси до неї та військове спорядження;

• наркотичні та психотропні речовини;

• сильнодіючі отруйні, радіоактивні, вибухові речовини;

• витвори мистецтва, культурні та історичні цінності (картини, скульптури, малюнки, акварелі, різноманітні види гравюр, мініатюри, вироби з фарфору, кришталю, кераміки, дерева, шкіри, коштовного та не коштовного каміння, дорогоцінних та недорогоцінних металів, кістк и, предмети народних художніх промислів, гобелени, меблі, художній одяг та взуття, нумізматика, художня зброя, книги, рукописи, платівки, музичні інструменти, поштові марки тощо) та інші предмети, що складають значну художню, історичну, наукову та іншу культурну цінність;

• анульовані цінні папери;

• товари, експорт яких здійснюється з порушенням прав інтелектуальної власності;

Товари заборонені для транзиту через територію України:

• зброя та боєприпаси всіх видів та військове спорядження;

• літальні апарати, їх частини, приладдя та спорядження до них;

• верстати та машини, призначені для виготовлення озброєння й боєприпасів усіх видів та літальних апаратів, запасні частини до них;

• наркотичні засоби;

• радіоактивні предмети та речовини;

• сильнодіючі отруйні та вибухові речовини, інші предмети, що можуть завдати шкоди здоров’ю або загрожувати життю населення та тваринного світу або призвести до руйнування навколишнього середовища.

Товари обмежені до переміщення це товари, які можна перевозити тільки за наявності відповідних дозвільних документів.Функції регулювання експорту, імпорту та транзиту таких видів товарів здійснюються відповідною урядовою комісією, а безпосередня видача дозволів на переміщення цих товарів через митний кордон України покладена на Міністерство економіки України.