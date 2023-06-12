05:06 | 13.06.2023
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Підприємства Петра Гадза відправили гуманітарну допомогу для херсонців

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ТОВ «ГАДЗ-АГРО» з Бучаччини передало величезний обсяг гуманітарної допомоги для херсонців.
 
Про це повідомили у благодійному фонді «БОН».
 
– Дуже дякуємо Бучачагрохлібпром – Buchachagrokhlibprom Agrocompany та Казимиру Попілю за величезний обсяг гуманітарної допомоги для херсонців! Також дуже дякуємо EDG GROUP за павербанки та станції портативного живлення! Дякуємо колективу юристів-волонтерів проєкту Благодійного Фонду БОН «На захисті прав» за те, що фінансово долучилися до допомоги Херсонщині! –повідомили у благодійному фонді.  
 

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