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Графік відключень світла 6 грудня на Тернопільщині

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💡 У п’ятницю, 6 грудня на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень

⏰Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в  Тернопільській області плануються в наступні години:

 ➡️06:00-09:00  3 черга

 ➡️07:00-10:00  5 черга

 ➡️09:00-12:00  1 черга 

 ➡️10:00-13:00  2 черга

 ➡️12:00-15:00  4 черга

 ➡️13:00-16:00  6 черга

 ➡️15:00-17:00  3 черга

 ➡️16:00-18:00  5 черга

 ➡️17:00-19:00  1 черга

 ➡️18:00-20:00  2 черга

 ➡️19:00-22:00  4 черга

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