Графік відключень світла 6 грудня на Тернопільщині
💡 У п’ятницю, 6 грудня на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень
⏰Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:
➡️06:00-09:00 3 черга
➡️07:00-10:00 5 черга
➡️09:00-12:00 1 черга
➡️10:00-13:00 2 черга
➡️12:00-15:00 4 черга
➡️13:00-16:00 6 черга
➡️15:00-17:00 3 черга
➡️16:00-18:00 5 черга
➡️17:00-19:00 1 черга
➡️18:00-20:00 2 черга
➡️19:00-22:00 4 черга