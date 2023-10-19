Півтори сотні жителів Тернопільщини скористалися реальним шансом легального заробітку

Одна з ефективних форм сприяння зайнятості безробітних – організація громадських робіт, які мають суспільно корисну спрямованість, відповідають потребам певної громади, проводяться на спеціально створених для цього тимчасових робочих місцях та фінансуються за кошти: місцевих бюджетів, роботодавців, для яких роботи виконуються, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, включаючи виплату як основної, так і додаткової зарплати.

Види цих робіт визначаються місцевими громадами та можуть бути організовані для всіх бажаючих, але в першу чергу – для зареєстрованих безробітних.

Так, у 2023 році було укладено 35 договорів з громадами, згідно з якими до громадських робіт було залучено 146 осіб. Вони здійснювали супровід людей з інвалідністю по зору та соціально вразливих верств населення, надавали допомогу учасникам бойових дій та їх сім’ям; виконували роботи з ремонту об’єктів соціальної сфери. Після участі у громадських роботах багато безробітних залишилися працювати на постійних місцях праці.

На проведення цих робіт було витрачено 284 млн 903 тис. грн Фонду та 305 млн 500 тис. грн коштів місцевих бюджетів.

Громадські роботи вигідні для громад , оскільки:

дають можливість виконати необхідні роботи у громаді,

забезпечують тимчасову зайнятість та заробіток мешканців,

економлять кошти ОТГ (оскільки 50% коштів компенсує СЗ),

пом’якшують або попереджують соціальну напругу, наслідки безробіття для жителів ОТГ;

забезпечують соціальний розвиток

Г ромадські роботи вигідні для роботодавців , адже :

це реальна економія коштів,

є можливість залучити тимчасових працівників, не відволікаючи основний штат від роботи,

оцінити професійні здібності та якості і при появі вакансій обрати претендентів з числа безробітних, які працювали на громадських роботах.

Громадські роботи вигідні для зареєстрованих безробітних , бо :