Поблизу Кременця дорожники стелять асфальт

На замовлення Служби автомобільних доріг у Тернопільській області тривають роботи з поточного середнього ремонту та ліквідації ямковості. Сьогодні шляховики працюють у напрямку Кременця, Заліщиків, Бережан та Білої Церкви.

Поточний середній ремонт у розпалі на трасі М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече. На ділянці (від кільця до повороту на Білу Церкву) сьогодні влаштовують 1200 тонн ЩМА.

Ліквідацію ямковості шляховики виконують струменевим методом та за допомогою гарячого асфальтобетону. Роботи тривають на таких ділянках: Чортків – Заліщики, Тернопіль – Козова, Кременець – кордон з Хмельницькою областю, поблизу населеного пункту Плебанівка Теребовлянського району та села Дибще Козівського району. За день заплановано усунути 1545 метрів квадратних ямковості.

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