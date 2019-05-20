Сьогодні негода наробила біди на Тернопільщині

Сьогодні внаслідок сильних поривів вітру відбулось часткове відключення чотирьох населених пунктів Чортківського району.

Управління ДСНС України у Тернопільській області попереджає про погіршення погодніх умов. За даними Тернопілського обласного центру з гідрометереології 20 травня на території області грози в другій половині та до кінця доби.

Управління ДСНС України у Тернопільській області нагадує правила поведінки під час грози:

• Під час грози, якщо ви перебуваєте вдома, зачиніть всі вікна та двері. Вприміщенні не повинно бути протягу, що як магніт притягує кульову блискавку.

• У приватному будинку ні в якому разі не палити у печі – блискавка може проникнути в будинок через димохід. Тримайтеся чимдалі від електроприладів, антен, проводів- всі вони притягають разряд.

• Якшо ви перебуваєте на вулиці, уникайте високих дерев, металевих парканів, стін, біля яких растуть дерева.

• Якщо ви опинилися в лісі, не хавайтеся від грози на узвишші. Знайдіть низькі дерева, що стоять поряд. Ховатися під одиноким високим деревом небезпечно для життя. Ні в якому разі не бігайте й не плавайте.

• Звернить увагу на місцевість: якщо на деревах помітні сліди від потрапляння блискавки, отже, грунт навколо має високу провідність електрики, і блискавка б’є туди постійно. Дуб, тополя, сосна та ялина найбільш проводимі для розрядів електрики, найменше-верба, клен та кущі.

• Якщо ви опинилися в полі, знайдіть заглибнення в землі. Воно повинне бути сухим-волога земля сільнише проводить електрику. Якщо по близу немає сухого заглиблення, сховайтеся в мокрій землі, але не лягайте в повний зріст.

• Якщо у вас з собою є парасолька , ні в якомуразі розкривайте ії – в парасольці є металеві прути, які притягують розряди.

• Якщо гроза застала вас під час прогулянки на велосипеді чи мотоциклі, , терміново зупиніться. Це небезпечно.

• Якщо ви знаходитеся в автомобілі, небезпека вам не загрожує. Але не забудьте зняти всі металеві антени з поверхні автомобіля, які можуть притягувати розряди.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

Всі електричні прилади, закрема мобільні телефони, є своєрідними приймачами для кульових блискавок. Тому ні в якому разі не користуйтеся ними під час грози.

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