Altep – основа якісного та безпечного опалення

Рядові споживачі змушені шукати альтернативні способи створення комфортних умов для себе. Постійна зміна цін на газ не призводить ні до чого хорошого, адже вони тільки підвищуються. Як варіант для заміни газу можна використовувати тверде паливо. Створенням тепла займуться котли ALTEP, які являються прекрасним технічним оснащенням будинків, котеджів, офісів і навіть великих підприємств.

Вибираючи дані пропозиції, клієнти отримують високий показник ККД, універсальність у використанні різних видів паливо, а також високу якість і стабільність. Гарантується енергетична незалежність, про яку багато хто мріє.

Різновиди котлів

Ці пристрої поділяються на три види залежно від того, яка технологія горіння передбачена:

Пряме горіння . Горіння палива здійснюється прямо в топці; Тривале горіння . На одному завантаженні гарантується тривалий час горіння. Невелика кількість палива буде спалюватися в завантажувальній камері; Піролізні моделі . Як таке пряме горіння відсутнє, а процес створення енергії полягає в спалюванні піролізних газів.

Більшість покупців вибирають моделі, що гарантують тривале горіння на одному завантаженні палива. Це ідеальний варіант для обігріву приміщення в нічний час.

Додаткові особливості котлів

Запропоновані пристрої працюють на різних видах твердого палива, відповідно в залежності від його доступності, бюджету та географічного розташування необхідно зробити вибір на користь того чи іншого виду. Всі котли Altep працюють на дровах, вугіллі, пеллетах або біопаливі.

Завантаження твердого палива можливе в автоматичному або ручному режимі. Перший варіант вважається оптимальним у тому випадку, якщо котел включається на ніч, і немає бажання вставати, щоб підкинути чергову порцію дров.

Котли Altep від виробника

На сайті компанії є великий асортимент пропозицій під різні умови і завдання клієнтів. Продукція продається з урахуванням гарантійного обслуговування. При необхідності з часом можна замовляти сервісне обслуговування, якщо виникли якісь непередбачені обставини, проблеми або поломки.

Територією України доставка безкоштовна. Устаткування надійно упаковується, захищене від пошкоджень і зовнішніх чинників впливу. У деяких містах є дилерські магазини. Завдяки широкій мережі дилерів є можливість не замовляти доставку, а безпосередньо звернутися в компанію для отримання допомоги щодо вибору і подальшої покупки.