Помер голова Кременецької районної ради Володимир Стефанський
Сьогодні, 22 травня, помер голова Кременецької районної ради Володимир Стефанський.
Про це повідомив син покійного.
“Сьогодні перестало битись серце найкращого батька, друга і просто світлої люди. Тату, ми тебе дуже сильно любимо. У зв’язку з ситуацією, публічних похорон не буде. Помоліться, будь ласка, за нього” – написав син Олександр Стефанський на своїй сторінці у Facebook.
Як повідомляє інтернет-видання Кременець.City, попередня причина смерті: тромб. У Володимира Стефанського підтвердили коронавірус, який дав ускладнення на серце.
Володимиру Стефанському було 49 років. Кременецьку районну раду очолював з 2015 року.