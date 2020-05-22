Сьогодні, 22 травня, помер голова Кременецької районної ради Володимир Стефанський.

Про це повідомив син покійного.

“Сьогодні перестало битись серце найкращого батька, друга і просто світлої люди. Тату, ми тебе дуже сильно любимо. У зв’язку з ситуацією, публічних похорон не буде. Помоліться, будь ласка, за нього” – написав син Олександр Стефанський на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляє інтернет-видання Кременець.City, попередня причина смерті: тромб. У Володимира Стефанського підтвердили коронавірус, який дав ускладнення на серце.

Володимиру Стефанському було 49 років. Кременецьку районну раду очолював з 2015 року.