Понад 18 млн грн екологічного податку надійшло від підприємств Тернопільщини
За шість місяців цього року суб’єкти господарювання Тернопільщини, які здійснюють викиди забруднюючих речовин, перерахували до бюджетів усіх рівнів понад 18 млн грн екологічного податку. Порівняно з аналогічним періодом 2023 року надходження зросли на 4,8 млн гривень.
Із загальної суми до спеціального фонду місцевих бюджетів спрямовано 4 млн 841,4 тис. гривень.
Нагадаємо, що екологічний податок – це загальнодержавний обов’язковий платіж, який справляється з фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря, скидів у водні об’єкти забруднюючих речовин, розміщення відходів, фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово зберігаються їх виробниками, фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів та з фактичного обсягу радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня 2009 року.