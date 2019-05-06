У Тернополі освятили генеральний дім сестер Пресвятої Богородиці Фатімської

4 травня відбувся пастирський візит архиєпископа і митрополита Тернопільсько-Зборівського Василія (Семенюка) до сестер згромадження Пресвятої Богородиці Фатімської м. Тернополя. У ході візиту відбулася Божественна Літургія, освячення генерального дому, каплиці та престолу. Монастирська будівля розташована по вул. Загребельній (за Тернопільським економічним університетом) поблизу лемківського храму Вознесіння Господнього.

У молитві взяли участь представниці згромадження з різних осередків України на чолі із генеральною настоятелькою Романою Петрущак, добродії, жертводавці та кандидатки. Співслужили митрополиту ігумен монастиря отців-редептористів м. Тернополя о. Василь Ліниця та настоятель храму св. великомученика Пантелеймона Цілителя о. Василь Чамарник.

прес-служба архиєпархії

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