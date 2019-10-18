На Тернопільщині призначено перші вибори

Центральна виборча комісія на неділю, 22 грудня 2019 року, призначила перші вибори депутатів та голів у 86 об’єднаних територіальних громадах (1 міська, 16 селищних, 69 сільських ОТГ). У цьому переліку 4 новостворених громади з Тернопільської області – Нараївська, Вікнянська, Млиновецька сільські та Великобірківська селищна ОТГ.

Також, було призначено додаткові вибори депутатів для Байковецької, Вишнівецької та Трибухівської об’єднаних територіальних громад.

Початок виборчого процесу додаткових виборів депутатів, перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів з 2 листопада 2019 року. За попередніми підрахунками, загалом у цих виборах зможуть взяти участь понад 380 тисяч осіб.

«На Тернопільщині невдовзі відбудуть вибори в новостворених громадах, після чого в області буде 53 об’єднанні територіальні громади. Сільські ради, які прийняли рішення про об’єднання давно чекали постави ЦВК про призначення виборів. Попереду в нас багато роботи по напрацюванню організаційної структури в нових громадах, забезпеченню процесу ліквідації сільських рад, переведення працівників тощо», – повідомив радник з юридичних питань Тернопільського ЦРМС Михайло Лисиканич.