На Тернопільщині лікарям пропонують зарплату до 20 тис. грн

Лікарі та медичний персонал завжди потрібні як у системі державної медицини, так і в приватних клініках, особливо у теперішній час.

На 23.04.2022 роботодавці, які працюють у сфері медицини Тернопільщини, мають 42 вакансії. Їм потрібні медсестри (медбрати) та лікарі: загальної практики, офтальмологи, стоматологи, ортопеди-травматологи, лаборанти, анестезіологи, педіатри, акушер-гінеколог, інфекціоніст, невропатолог, отоларинголог, хірург, УЗДист, кардіолог, реабілітолог, епідеміолог, з радіаційної гігієни, психіатр.

Найвища зарплата – 20 тис. грн – в інфекціоніста, невропатолога, отоларинголога, хірурга, кардіолога.

Загалом від початку року на Тернопільщині було 229 вакансій для медичних працівників. Найбільший попит був на медсестер (96 вакансій) та лікарів: стоматологів, офтальмологів і загальної практики (34).

Якщо у Вас немає відповідної освіти, за спрямуванням служби зайнятості професію молодшої медсестри з догляду за хворими можна здобути в Заліщицькому ВПУ та Рівненському центрі професійно-технічної освіти державної служби зайнятості. Термін навчання 3 місяці.

Фінансування витрат на навчання, проживання, медичний огляд та проїзд безробітних здійснюється за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.

Також, деякі категорії громадян можуть отримати безкоштовний ваучер для підготовки, підвищення кваліфікації за спеціальностями: «Медицина», «Медична психологія», «Медсестринство».

Шановні роботодавці! Якщо Вам потрібні працівники, вакансії можна подати через чат-бот @DCZWorkNowBbot.

Шановні шукачі роботи! Заповнити анкету-резюме можна за посиланням: https://docs. google.com/forms/d/ 12c4BSF0DPhGMTLFdRN_- yZDAmhkycGj4o069vvUx8yk/edit

За більш детальною інформацією зверніться у місцевий підрозділ служби зайнятості Тернопільщини або в Telegram: @DCZ19_Ternopil чи https://web.telegram.org/z/ #5134509646.