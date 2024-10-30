Послушник Почаївської Лаври сяде на 15 років за службу росії

Законної сили набув вирок суду щодо викритого СБУ ворожого інформатора, який «зливав» до фсб дані про розміщення об’єктів критичної інфраструктури на території західних регіонів України.

Завдяки доказовій базі Служби безпеки апеляційний суд підтвердив вирок у вигляді 15 років позбавлення волі для жителя Кременецького району Тернопільщини, якого фсб завербувала після початку повномасштабного військового вторгнення.

Нагадаємо, що за матеріалами СБУ 20-річного місцевого мешканця послушника Почаївської лаври визнано винним за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників).

За даними слідства, зрадник потрапив у поле зору ворожої розвідки через свої прокремлівські погляди, які неодноразово висловлював у соцмережах. Саме під час спілкування з росіянами у соціальній мережі вербувальники і схилили його до співпраці.

Спочатку за грошову винагороду йому доручили адмініструвати телеграм-канал, в якому агент мав поширювати агітаційні матеріали, виправдовувати збройний напад рф на Україну та звеличувати воєнні злочини армії агресора. А після того, як хлопець почав активно висловлювати підтримку діям бойовиків «днр» та найманців ПВК «вагнер», вербувальники зрозуміли, що він остаточно «потрапив на гачок» та наказали йому зібрати інформацію про розміщення об’єктів критичної інфраструктури.

Розслідування проводилося за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури