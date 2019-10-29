“Прекрасна епоха”: гастрономічні символи Бережан

Бережанський пан Москва немає нічого спільного з однією столицею, тому наголос на “о” .

У кожного міста є свої гастрономічні символи. Перша половина ХХ ст. гарячі ковбаси, сосиски, канапки для гімназистів. Щодо паньства – гербатки та імпортове окоцімське пиво. М’ясний склеп №12 на розі ратуші щодня робив атмосферу міста. Забава без харчів з магазину Москви – не забава.

Так в Бережанах проходила “прекрасна епоха”. Де ж мешкав пан Москва？

Відлунням підприємницького успіху є кам’яниця на вул. Валовій.

Тут і оригінальна плитка з фірми львівських братів Мунд, і “венесійські” скельця внутрішніх дверей. Вхідні ж фасадні не функціонують і казкові засклення втратили.

Сходовий простір то любов. Ансамбль ажурної ковки в чудовому стані. Орнаменти прослідковуємо як на перилах так і віконній рамі з багатим тафлюванням, доречі, рідкісним для Бережан.

Симетричний будиночок з скромним фронтоном, затишний і атмосферний, так і хочеться побачити поруч гасові ліхтарі, ще один символ епохи🙂Внутрішня сходова клітка винесена в окрему вежочку, з широкими вікнами для оптимального використання денного світла. Це створює відчуття міського романтизму початку попереднього століття.

Так, тут мешкав пан Роман Москва. Користувався оригінальними деревяними вікнами й дверима, крокував метлахською плиткою, поспішав ладнати підприємницькі питання, минаючи чудову ажурну ковку перил.

Минуле близько, бережіть пам’ять і своє місто друзі🙂

Може хто знає пару цікавих історій про пана Москву？прошу поділитись у коментарях, надто ж він загадково-атмосферний пан