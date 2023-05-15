23:52 | 15.05.2023
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Продукцію господарства «ГАДЗ» дегустуватимуть у США

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Фермерське господарство «ГАДЗ» з Бучаччини продовжує освоювати нові ринки.  
 
Так, нещодавно компанія відправила дегустаційну палету із своєю продукцією до декількох мереж в США.
 
Про це повідомили на сторінці господарства у соцмережах.
 
– Уже зовсім скоро наші соки, чипси та джеми роз’їдуться по штатах і ми зможемо розширити ринок та показати якість української продукції. Слава Україні! Героям Слава! –зазначили у ФГ «ГАДЗ».
 
До слова, господарство постійно збільшує географію експорту. На сьогодні це понад 20 країн Європи, Близького сходу та Азії.

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