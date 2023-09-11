Роботодавці Тернопільщини, які працевлаштували переселенців, уже отримали 1,6 млн грн компенсацій

Тривалість виплати: до 2-х місяців з дня працевлаштування особи.

Розмір: 6700 грн щомісяця за кожну працевлаштовану ВПО.

Право на таку компенсацію надається роботодавцю за кожного переселенця, який працює на умовах строкового або безстрокового трудового договору (контракту). Подати заяву можна не раніше 5-ти календарних днів після працевлаштування ВПО.

Ця компенсація призначається на період дії воєнного стану та протягом 30 календарних днів після його скасування або припинення.

Документи на цю компенсацію можна подати через портал ДІЯ або особисто підійти до фахівця місцевого підрозділу Тернопільського обласного центру зайнятості.

За 8 місяців 2003 року 102 роботодавці Тернопільщини отримали/отримують цей вид компенсації за працевлаштування 147 переселенців. Вже профінансовано 1 млн 638 тис. грн компенсаційних коштів.

Тривалість виплати: не більше 6-ти місяців з дня працевлаштування ВПО.

Розмір: фактичні витрати на оплату праці, але не вище двох розмірів мінімальної заробітної плати (13400 грн), щомісяця.

Роботодавець, який працевлаштував зареєстрованого безробітного з числа ВПО за направленням центру зайнятості на умовах строкового трудового договору, для отримання компенсації повинен упродовж 2-х місяців з дня працевлаштування ВПО звернутися до центру зайнятості. В області таку компенсацію вже отримали 6 роботодавців.