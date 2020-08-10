Публічні простори, що прикрашали Бережани понад 100 років тому (фото)

В часи Першої світової наше місто частенько фотографували військові. Іноді трапляються ракурси, які через бойові дії назавжди втрачені, й лише фото розповідають про публічні простори, що прикрашали Бережани понад 100 років тому.

Практично відсутні фото з оригінальними інтер’єрами будь-яких ресторанів нашого міста. Тут же бачимо затишну міську ресторацію просто неба з чудовим маленьким садком. Чудові плетені крісла й красиві столики приваблюють відвідувачів, а читати книги чи куштувати щось смачненьке можна у високих кріслах з плетеними арками.

Центром саду є скромний фонтанчик, периметр обсаджений ялинками й декоративними кущами. Справжня оаза серед міських стін – бережанці справді цінували подібні локації. Альтанка закладу виконана в японському стилі й оздоблена азіатськими садовими ліхтариками та віночками. Східні віяння часто знаходили своїх поціновувачів у містах Галичини, приємно розуміти, що Бережани не стояли осторонь цього явища. Попри все є речі, які залишились загадками: хто власник садку та де конкретно розташовувалась ця краса у Бережанах? (Можливо, східний від площі ринок квартал, що був зрівняний із землею під час Другої світової.) ідея Михайло Музичка ред. Хоптяк І.