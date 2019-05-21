На Тернопільщині дві школи обмінялися учнями

Незвичайний освітньо-виховний проект «Міняю школу» відбувся у Лановецькій громаді. Така ідея була запропонована відділом освіти, культури, охорони здоров’я та соціальної політики Лановецької міської ради та активно підтримана директорами шкіл. Мета проекту – формування пізнавальної активності учасників освітнього процесу, здатності адаптуватися у новому середовищі, розвитку пізнавальних інтересів учнів та заохочення їх до навчання, знайомство з новими друзями. Першопрохідцями проекту стали Загірцівська ЗОШ І-ІІ ст. та Якимівська філія Лановецької ЗОШ І-ІІІ ст. № 2. І уже 17 травня відбувся обмін учнями.

Гостинна зустріч, цікаві уроки, хенд-мейд майстер клас чекали учнів у Якимівській школі. Захоплюючий квест «Сильні духом» утвердив командний дух так, що усі почувалися одним колективом. Частували гостей смачною «юшкою по-якимівськи». А на завершення ще й обдарували подарунками.

«Це був мегапозитивний день: нова школа, нові емоції, нові друзі. Мені дуже сподобалося. Хотілося б побільше таких крутих проектів», – поділилася враженнями учениця 9 класу Загірцівської ЗОШ Аліна Бійчук.

А в Загірцях зустріли гостей несподіванкою: у школі всі «зникли». Але опісля екскурсії школою та знайомством із статутом так само несподівано з’явилися якраз на ранкове коло позитиву. Несподівано швидко пройшли оригінальні уроки, танцювальні перерви, смачний обід від пані Нелі та квест «Вишиванка». А сюрпризом для усіх став святковий тематичний торт «Міняю школу». На завершення кожен учасник отримав медаль учасника проекту та маленький подарунок на пам’ять.

Іванна Ковальчук, учениця 7 класу Якимівської школи, розповідає: «Проект «Міняю школу» – неймовірна ідея! Купа позитивних емоцій, багато нових знайомств, лише найкращі враження – все це надовго залишиться у пам’яті. Звісно, хотілося б пробувати ще, адже проект став не лише гарно проведеним часом, а й хорошим досвідом».

Так на один день стерлися кордони і всі стали єдиною креативною командою. Проект закінчився, а дружба між Загірцівською та Якимівською школами укріпилася надовго.

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