11:21 | 21.09.2023
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Росіяни завдали трьох ракетних ударів по Львівщині

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Росіяни завдали трьох ракетних ударів по території Дрогобича Львівської області, повідомив голова ОВА Максим Козицький.

За попередньою інформацією, близько 06:25 ворог завдав трьох ракетних ударів по території Дрогобича. Два прильоти – по промисловому обʼєкту. Загорівся цех, зруйнована триповерхова будівля складу, є загоряння на площі близько 30 кв.м.

Ще один ракетний удар – по приватному двоповерховому складу. Є загоряння на площі 20 кв.м.

Пожежі ще гасять.

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