Росіяни завдали трьох ракетних ударів по Львівщині
Росіяни завдали трьох ракетних ударів по території Дрогобича Львівської області, повідомив голова ОВА Максим Козицький.
За попередньою інформацією, близько 06:25 ворог завдав трьох ракетних ударів по території Дрогобича. Два прильоти – по промисловому обʼєкту. Загорівся цех, зруйнована триповерхова будівля складу, є загоряння на площі близько 30 кв.м.
Ще один ракетний удар – по приватному двоповерховому складу. Є загоряння на площі 20 кв.м.
Пожежі ще гасять.