У Тернопільській лікарні нове досягнення – вперше виконано операцію лапароскопічну Sleeve

У КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» знову досягнення! Було вперше виконано операцію лапароскопічну Sleeve – резекцію шлунка у пацієнтки із морбідним ожирінням.

Лапароскопічна Sleeve – резекція шлунка нова сучасна операція, що дозволяє швидко та ефективно позбутися зайвої ваги шляхом видалення частини шлунка, при цьому ефект насичення їжею наступає значно швидше.

Більшість пацієнтів втрачають від 60% до 70% зайвої ваги в перші декілька років після операції, досягаючи не тільки більш легкої ваги, але і кращої якості життя і здоров’я в цілому.

Як відбувається ця операція?

Під час операції видаляється велика частина шлунка, в деяких випадках зменшуючи обсяг шлунка до 80%. В результаті пацієнтові потрібна дуже мала кількість їжі для насичення, відчуття голоду настає значно пізніше. При цьому функціональність та анатомія кишечника не порушується, що дозволяє уникнути вітамінного голодування і брак необхідних мінералів в організмі.

Завдяки малотравматичності даного методу значно скорочується тривалість перебування пацієнта у стаціонарі та подальший реабілітаційний період.

Пацієнтка К., віком 42 роки була госпіталізована у хірургічне відділення КНП «ТМКЛШД» з діагнозом: Аліментарно-конституційне ожиріння ІІІ ступеня (вага 150 кг, індекс маси тіла 53). Жовчево-кам’яна хвороба. Хронічний калькульозний холецистит.

Обстежена, проведено комплекс діагностичних заходів серед яких ЕФГДС, ультрасонографія органів черевної порожнини, визначення рівня тиреоїдних гормонів, АКТГ, гормонів наднирників, Ехо-кардіоскопія, консультована вузько-профільними спеціалістами: лікарем-кардіологом, ендокринологом. Після передопераційної підготовки хворій проведена лапароскопічна Sleeve – резекція шлунка та лапароскопічна холецистектомія.

Післяопераційний період пацієнтки проходив без особливостей, ускладнень в післяопераційному періоді не було. Виписана із стаціонару у задовільному стані на 5-ту добу.

Практичний досвід хірургії морбідного ожиріння завідувач хірургічним відділенням доцент Осадчук Дмитро Васильович отримав під час стажування в Франкфурті на Майні.