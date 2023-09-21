росіяни завдали масованого ракетного удару по всій Україні

Вночі росіяни завдали масованого ракетного удару по Україні — вибухи лунали у Києві, Харкові та Рівному, а також Черкаській, Хмельницькій та Львівській областях — працювала ППО.



Над Києвом та його околицями сили ППО знищили 20 ворожих цілей, повідомили у КМВА. Уламки ракет впали у Дарницькому, Голосіївському та Шевченківському районах міста.



У Дарницькому районі постраждали 7 людей, трьох з них госпіталізували (серед них 9-річна дівчинка).





У Шевченківському районі уламки ракети пошкодили газову трубу. У Голосіївському районі руйнувань і постраждалих немає.



У Черкасах внаслідок збиття російської ракети уламки впали на об’єкт соцінфраструктури в центрі міста, щонаменше 5 людей постраждали й одна людина під завалами — триває рятувальна операція



У Рівному є влучання ракет внаслідок ранкової російської атаки — на місці працюють усі служби, повідомив очільник ОВА Коваль



Голова Львівської ОВА Козицький повідомляв про вибухи у Дрогобицькому районі — інформація щодо постраждалих та руйнувань уточнюється



У Харкові вночі було щонайменше шість “прильотів”, повідомив мер Терехов. За попередньою інформацією, всі вибухи у Слобідському районі. Голова ОВА Синєгубов повідомив, що у місті є пошкодження цивільної інфраструктури



: Наслідки падіння уламків в Дарницькому районі Києва та у Черкасах — КМВА, голова ОВА Табурець