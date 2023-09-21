У Тернополі біля будинків зрізали дерева і вночі встановили кіоск

На зеленій зоні по вулиці Слівенській, 11 у Тернополі невідомі вночі встановили конструкцію для кіоску. Про це повідомила Суспільному місцева жителька Жанна Кійко.

За її словами, на місце події люди викликали правоохоронців та звернулися за поясненнями до Тернопільської міської ради й поліції.

Мешканці прилеглих будинків зібралися біля зеленої зони.

“Мешканці були шоковані, коли побачили. Це якась буда. Двірник, котрий працює тут на вулиці, зауважив, що конструкцію привезли вночі під час повітряної тривоги. І крадькома, як злодії, скинули її за допомогою техніки”, — сказала Жанна Кійко.

Ольга Тихоход живе в будинку, який прилягає до зеленої зони.

“У нас немає слів, щоб передати ситуацію. 22 червня підступно, поки косили траву у дворі, під шум зрізали дерева, що ми й не почули. А під час тривоги встановили цю споруду. Це все крадькома робиться, в такий час, коли в країні війна”.

На місце події люди викликали правоохоронців.

“Я викликав поліцію у зв’язку з тим, що побачив незаконно встановлену МАФу на зеленій зоні. Там за проєктом тільки дерева повинні рости, а ніякі МАФи не повинні бути там розташовані”, — розповів мешканець будинку на вулиці Слівенській Віталій Вежневець.

Поліцейські зібрали свідчення та склали акт про порушення. Матеріали передадуть у міський відділ поліції, розповів старший інспектор Андрій Солтисяк.

Цьогоріч 22 червня кореспонденти Суспільного зняли відео, як на території зеленої зони зрізали 20 дерев, які посадили мешканці прилеглих будинків.

Зелену зону намагаються відстояти впродовж семи років, говорить Жанна Кійко.

За її словами, цю земельну ділянку орендує підприємець, який хоче її забудувати.

“Сім років тому ми зверталися до всіх органів, до поліції в тому числі, до архітектурно-будівельного контролю, щоб з’ясувати, чи має та людина дозволи на будівництво біля нашого будинку. Насправді ця особа отримала в оренду ділянку біля нашого будинку і планувала забудувати ділянку з порушенням усіх державних будівельних норм. Коли ми звернулися до різних інстанцій, то це все було призупинено на сім років. Ми сподівалися, що міська рада відновить статус зеленої зони біля наших будинків. Однак, 22 червня побачили зовсім інше. Дерева були зрізані і ця людина заявила, що є власником ділянки й буде робити, що завгодно”.

Тоді жителі звернулися до міської ради та правоохоронних органів.

“Ми звернулися до міського голови Сергія Надала. До нього зверталися сім років тому. Він особисто був присутнім у нас в дворі, пообіцяв, що жодних забудов тут не буде. Але історія продовжується. Ми також звернулися до керівника обласної поліції Сергія Зюбаненка, котрий пообіцяв, що залучать усі сили, щоб з’ясувати законність чи незаконність цих дій. Ще не отримали жодної відповіді”, — говорить голова ініціативної групи мешканців.

У Тернопільській міській раді ситуацію прокоментувала речниця Мар’яна Зварич.

“На вулиці Слівенській, 11, коли зверталися мешканці декілька місяців тому, там проводили зрізання зелених насаджень. Дійсно, на той час, коли я коментувала, не було жодних дозволів на зрізання зелених насаджень. Тоді на місці працювала поліція, представники міської ради, держекоінспекція. Всі матеріали знаходяться на розгляді в поліції для встановлення винних у зрізанні цих зелених насаджень. Щодо самої земельної ділянки, то її передали в оренду через електронний аукціон до 2025 року. На цю земельну ділянку видали паспорт прив’язки на розміщення тимчасової споруди на здійснення підприємницької діяльності на підставі проведеного аукціону. Тому дозвільні документи на встановлення є”.

Ділянку орендує підприємиця Алла Василюк, повідомила Мар’яна Зварич. Зв’язатися з орендаторкою кореспондентам Суспільному не вдалося, тому що її контакти ніде не зазначені.

Аби отримати коментар поліції щодо того, чи знайшли винних у зрізанні дерев 22 червня цього року, Суспільне подало інформаційний запит. Відповідь очікують.