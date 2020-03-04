Розшукують зниклого мешканця Заліщиків Тараса Доміну

Правоохоронці Заліщицького відділення поліції розшукують мешканця районного центру Доміну Тараса Богдановича, 1985 року народження.

3 березня до працівників поліції звернулася мати зниклого, яка повідомила, що її син перестав виходити на зв’язок та його місце знаходження невідоме.

1 березня чоловік відправився громадським транспортом в населений пункт Чортків на навчання в духовну семінарію. Однак в пункт призначення так й не прибув.

Прикмети краянина: на вигляд біля 35-40 років, зріст 180-185 см., худорлявої статури, обличчя овальне, ніс прямий, волосся чорне.

Був одягнений в куртку зеленого кольору, чорний светр із замком, штани чорного кольору та білі кросівки.

Краянин перебуває на обліку в психоневрологічному відділі Тернопільської лікарні.

Усіх, хто бачив чоловіка або володіє інформацією про його можливе місце перебування, поліцейські просять телефонувати за номерами в Заліщиках (03554) 2-12-45, 2-11-36, 2-11-45, (096)-269-50-55 або на лінію «102».