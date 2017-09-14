Село Травневе на Тернопільщині перше в Україні отримало власний бренд!

Активісти Brandville допоможуть активним сільським громадам з усієї України розробити власний бренд села. Перший проект втілили у селі Травневе, де також зробили зручну карту, за допомогою якої легко можна знайти місцеві памятки або обійстя, де купити меду чи полуниці. Про це повідомляє Український кризовий медіацентр.

“Ми створили образ села, який цікаво буде відвідувати. Тепер розпочинається проект брендів, у рамках якого ми розробимо бренди сіл для найбільш активних сільських громад України”, – розповів шеф-дизайнер студії “LOGOGO”, член ГО “Громадська Варта Подолу” та ГО “Поступ” Тарас Доненко під час прес-брифінгу в Українському кризовому медіа-центрі.

Зображення логопиту опублікувала студія Brandville

Вони також розробили піктограми, що допоможуть орієнтуватися в селі.

Така ідея народилася під час роботи Мистецької резиденції імені Назарія Войтовича, наймолодшого героя Небесної Сотні, що розпочалася на початку літа у селі Травневе.

Програму Резиденції присвятили ревіталізації – відновленню будівлі, що стане мистецько-культурним центром Травневого.

“У цьому будинку ми будемо допомагати створювати нові проекти молодим художникам”, – зазначила Людмила Ничай, менеджер проекту “Мистецька резиденція імені Назарія Войтовича”.

Шеф-дизайнер студії “LOGOGO” Тарас Доненко та арт-директор студії Олександра Павловська взяли участь у мистецькій резиденції.

“Наша ідея була зробити логотип для цього села. Це був творчий експеримент дизайнера. Проте ми вийшли за рамки логотипа і створили бренд села”,- поділився враженнями Тарас Доненко.

Робота в рамках Резиденції перетворилася на новий проект, що допоможе українським селам стати цікавими як для мешканців, так і для туристів.

Протягом року Тарас та Олександра будуть їздити українськими селами усіх регіонів і розробляти бренди сіл для тих, хто активно займається розвитком своєї місцевості.

У вересні команда розроблятиме бренд двом селам Західної України – селу Червона Діброва у Чернівецькій області та селу Славське, що на Львівщині.

“Будемо разом робити села комфортними для проживання та цікавими для відвідування”, – підкреслив Тарас Доненко.

