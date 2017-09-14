У Тернополі провели змагання «Sport time»

У змаганнях «Sport time», які пройшли у Тернополі, взяли участь 16 студентів з 4 навчальних закладів міста. Організувала захід Тернопільська територіальна організація партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

«Підтримка спорту є надзвичайно важливою. Тому ми завжди звертаємо особливу увагу як в частині забезпечення спортивних закладів, так і в частині розбудови спортивної інфраструктури в місті. Адже розуміємо, що кошти вкладені сьогодні в спорт в майбутньому дозволяють українській нації бути здоровою, розвиватись, ефективно працювати. Тобто, ми вкладаємо сьогодні кошти в наше майбутнє. Цим заходом хочемо популяризувати спортивний спосіб життя, підкреслити, що спортом треба активно займатись, долучатись до таких заходів і організовувати їх», – каже секретар Тернопільської міськради, голова міської організації «БПП «Солідарність» Віктор Шумада.



Спортивна естафета була поділена на кілька етапів – біг, вибивання м’ячем, їзда на велосипеді, вправи з кросфіту. Останнім етапом стало канатне перетягування між командами. За першість змагалися студенти Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Тернопільського національного економічного університету, Тернопільського державного медичного університету імені І. Горбачевського і коледжу економіки, права та інформаційних технологій ТНЕУ. Перемогли у змаганнях студенти медичного університету.

«Отримав інформацію про те, що пройдуть такі змагання і залюбки відгукнувся. Зібрав своїх друзів і взяли участь в естафеті. Враження неймовірні, море емоцій. Найбільш неочікуваним був четвертий етап, що відбувся на острівку «Чайка». Бо про три етапи ми знали, а про нього – ні. Там потрібно було вибивати м’ячем на кількість – ногою, коліном, рукою і головою. Ми не сподівалися, але викрутились з ситуації», – каже капітан команди ТДМУ ім. І.Горбачевського Любомир Данилюк. – «На мою думку, такі змагання дуже потрібні. Це нові друзі, нові знайомства, це корисно для здоров’я. Такі заходи стимулюють молодь займатися спортом. А спорт – це здоров’я!»

Переможців нагородили медалями, грамотами. А учасникам спортивного заходу, які особливо відзначилися у спортивній естафеті, організатори вручили сертифікати в розважальні заклади та в спортзал.