Шахрай назвався співробітником служби безпеки банку і видурив у чортківчанки 4500 гривень

До співробітників Чортківського районного відділу поліції звернулася місцева жителька із заявою про шахрайство. Потерпіла розповіла, що напередодні їй на мобільний зателефонував чоловік, назвався співробітником служби безпеки банку та повідомив, що її картка заблокована. Запропонував допомогу, але для цього потрібно було перекинути кошти на інший рахунок. Виконавши всі умови незнайомця, чортківчанка так і не дочекалася повернення своїх заощаджень, як було обіцяно.