Шахрайство на 1, 2 млн грн – на Тернопільщині викрито та припинено діяльність міжрегіональної групи із постачання дров

За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури викрито діяльність злочинної групи, яка займалася реалізацією твердопаливної деревини закладам освіти та органам місцевого самоврядування. Їм інкримінують заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4, ч. 5 ст. 190 КК України).

За даними слідства, учасники схеми через підконтрольних фізичних осіб-підприємців брали участь у публічних закупівлях через електронну систему «Prozorro». Спільники укладали договори на поставку паливної деревини. Фактично деревина постачалася у меншому обсязі, а до документів вносилися завищені дані про її кількість. У результаті таких дій замовники оплачували більшу кількість деревини, ніж фактично отримували.

За попередніми підрахунками, лише за чотирма договорами в період з січня по квітень 2026 року потерпілим завдано шкоди на суму близько 1,2 млн грн.

У межах спецоперації на території Дніпропетровської, Черкаської, Чернівецької та Тернопільської областей проведено 50 санкціонованих обшуків, під час яких виявлено та вилучено мобільні телефони, ноутбуки, чорнові записи, блокноти, ТТН, рахунки фактури, реєстраційні справи ФОП, печатки, електронні ключі до підконтрольних ФОП, факсиміле, бирки для маркування деревини UA ДАЛРУ із штрих-кодом, 9 транспортних засобів.

Загалом про підозру повідомлено 9 особам за ч. 4, ч.5 ст. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах та в умовах воєнного стану), серед яких 1 керівник товариства та 1 фізична особа – підприємець.

Затримано 8 осіб, наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Слідство триває, встановлюються всі обставини вчинення кримінального правопорушення та інші особи, які можуть бути причетними до протиправної діяльності.

Досудове розслідування здійснюють СУ ГУНП в Тернопільській області за оперативного супроводу УКР ГУНП в Тернопільській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.