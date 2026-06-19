На дорогах Тернопільщини оновлюють розмітку: роботи проводять на найважливіших трасах

На державних автомобільних дорогах Тернопільської області тривають роботи з оновлення горизонтальної дорожньої розмітки. Насамперед її наносять на міжнародних та національних автошляхах, де зафіксована найбільша інтенсивність руху.

Як повідомили у Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області, роботи виконують за принципом пріоритетності. Йдеться про дороги, які є важливими логістичними та евакуаційними маршрутами, а також використовуються для перевезення військових і гуманітарних вантажів.

Підрядним організаціям доручили оновити найважливіші елементи дорожньої розмітки, зокрема осьові лінії, пішохідні переходи та напрямні стрілки.

У Службі відновлення наголошують, що якісна дорожня розмітка є одним із ключових факторів безпеки дорожнього руху. Водночас через обмежене фінансування експлуатаційного утримання доріг наразі увагу зосереджують насамперед на критично важливих елементах розмітки.

Роботи триватимуть відповідно до затверджених планів та наявного фінансування.