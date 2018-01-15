Не всі товари в тернопільському магазині “Купава” відповідають вимогам ДСТУ

Спеціалістами відділу ринкового та метрологічного нагляду Управління захисту споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області в грудні 2017 року проводилася планова перевірка характеристик продукції (ігри та іграшки для дітей, мийні засоби для прання або чищення, що містять поверхнево-активні речовини, електричне та електронне обладнання) в магазині «Купава Маркет» м. Тернопіль, – повідомляє прес-служба відомства.

В ході перевірки відібрано 6 зразків продукції для проведення дослідження на відповідність вимогам нормативних документів, а саме – світлодіодна електрогірлянда «Новогодько», 100 мікроламп, 5м, червона, виробник ТОП Стейшенарі Компані ЛЛП, Англія; електрогірлянда новорічна ТМ «YES! Fun»», 100 мікроламп, багатокольорова, 5 м, виробник КНР на замовлення Англії; світлодіодна електрогірлянда «Новогодько» «Крижана кулька», 20 мікроламп, виробник КНР для ТМ «Новогодько»; мийний засіб для білих речей ТМ «Ceneral Fresh», 3кг, виробник Польща; засіб для миття посуду «Полуниця» ТМ «Still», 750мл, виробник Туреччина; гель для прання – капсули «ОХО» LAUNDRY CAPS», 32 шт., виробник MARBA in EU.

За результатами проведених випробувань засіб для миття посуду «Полуниця» ТМ «Still» не відповідає вимогам п.6.4.4 ДСТУ 2161, а саме масова частка аніонних поверхнево-активних речовин складає 3,2% при заявленому виробником показнику – 5,0-15,0%; світлодіодна електрогірлянда «Новогодько» «Крижана кулька» та світлодіодна електрогірлянда «Новогодько» не відповідають р.20.15 ДСТУ ІЕС 60598-2-20:2012 – корпус драйвера підтримує горіння.

Керівництву магазину «Купава Маркет» винесено рішення про тимчасову заборону надання зазначеної продукції на ринку, складено протокол про порушення вимог законодавства державного ринкового нагляду та винесено постанову про накладання штрафних санкцій.