Сьогодні зранку у селі Озерна Зборівського району через аварію згорів автомобіль

7 травня о 07:24 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу автомобіля у селі Озерна Зборівського району. На місце події прибув черговий караул 17 державної пожежно-рятувальної частини Управління.

Зусиллями рятувальників пожежу ліквідували. Вогонь знищив автомобіль.

Машина згоріла внаслідок ДТП.

Водій автомобіля ВАЗ зупинився на світлофорі, після чого водій вантажівки ТАТА, не дотримавшись безпечної дистанції, допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ.

Внаслідок удару, в багажному відділенні легкового автомобіля, загорівся газовий балон та спалахнув весь транспортний засіб.

Водій автомобіля ВАЗ отримав тілесні ушкодження. Лікарі швидкої медичної допомоги одразу ж шпиталізували чоловіка.