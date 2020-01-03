У Тернополі презентували нового прокурора області. Хто він?

Від ранку в Тернопільській обласній прокуратурі метушня. Працівники чепуряться до приїзду нового прокурора. Хтось переймається про свою посаду, адже невідомо, кого ставленик залишить в команді, а кого захоче позбутися. Хтось з оптимізмом сприймає появу нового очільника. Та ні перші, ні другі не знали до останнього, хто ж він – новий начальник Петро Григорович Бойко.

До презентацію було відомо лише те, що Петро Бойко до цього працював у військовій прокуратурі Західного регіону та народився у 1985 році.

Презентація розпочалася вчасно, об 12:00. Нового прокурора представив присутнім заступник Генерального прокурора України Віктор Чумак. Він одразу наголосив на тому, що на працівників чекає атестація на «профпридатність». Останній етап атестація – доброчесність. Віктор Чумак наголосив, що останній етап буде максимально об’єктивним.

Натомість новий прокурор Тернопільської області найбільшу увагу в своїй промові приділив журналістам.

«Я маю на меті підвищити рівень законності в області. Забезпечити те, щоб не було війни між представниками правоохоронних органів. Я докладу усіх зусиль, щоб оновлена прокуратура орієнтувалася на людину. Для преси скажу. Розумію, що питань багато. Тому, думаю, будемо робити регулярні брифінги», – озвучив новий прокурор Петро Бойко.

Та між тим Петро Бойко наголосив, що коментувати прокуратура буде лише ті справи, які вважає за доцільне. Також обласний прокурор закликав медіа перевіряти інформацію, що стосується прокуратури області, або ж уточнювати у прес-секретаря.

Презентація тривала 15 хвилин. Далі зустріч тривала у закритому форматі в кабінеті обласного прокурора.