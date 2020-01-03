13:28 | 3.01.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

У Тернополі, після зіткнення іномарок, молодик опинився в лікарні

Redaktor 3 Views Прокоментуй!

 

Аварія сталась 2 січня в м. Тернопіль на перехресті вул. Танцорова та вул. Паращука. Близько 11.00 годин тут не розминулись автомобілі «Honda CR-V» та «Peugeot».

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувався водій автомобіля «Peugeot», місцевий житель. 22-річного потерпілого, з діагнозом «Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій лівої скронево-тімяної ділянки голови»,  госпіталізували в Тернопільську міську комунальну лікарню швидкої допомоги.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *