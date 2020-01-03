У Тернополі, після зіткнення іномарок, молодик опинився в лікарні

Аварія сталась 2 січня в м. Тернопіль на перехресті вул. Танцорова та вул. Паращука. Близько 11.00 годин тут не розминулись автомобілі «Honda CR-V» та «Peugeot».

Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмувався водій автомобіля «Peugeot», місцевий житель. 22-річного потерпілого, з діагнозом «Закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку, забій лівої скронево-тімяної ділянки голови», госпіталізували в Тернопільську міську комунальну лікарню швидкої допомоги.