Ще на одній дорозі Тернопільщини завершується ремонт

Служба автомобільних доріг наносить фінішний шар покриття у Бережанах

Влаштовують верхній шар щебенево-мастикового асфальтобетону на ділянці капремонту траси М-30 Стрий – Ізварине у межах міста Бережани. Це останні 2,3 кілометри Дороги Єдності у Тернопільській області, які досі без фінішного покриття.

Загалом у Тернопільській області ремонтують 66,3 км траси М-30 за програмою Велике будівництво. Відновлюють автошлях від межі з Івано-Франківською областю до міста Тернопіль. Крім ремонту покриття лагодимо 13 штучних споруд у складі дороги.