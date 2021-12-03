16:00 | 3.12.2021
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Ще на одній дорозі Тернопільщини завершується ремонт

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Служба автомобільних доріг наносить фінішний шар покриття у Бережанах

Влаштовують верхній шар щебенево-мастикового асфальтобетону на ділянці капремонту траси М-30 Стрий – Ізварине у межах міста Бережани. Це останні 2,3 кілометри Дороги Єдності у Тернопільській області, які досі без фінішного покриття.

Загалом у Тернопільській області ремонтують 66,3 км траси М-30 за програмою Велике будівництво. Відновлюють автошлях від межі з Івано-Франківською областю до міста Тернопіль. Крім ремонту покриття лагодимо 13 штучних споруд у складі дороги.

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