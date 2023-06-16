Суд зобов’язав релігійну громаду УПЦ (МП) повернути собор у Кременці державі

15 червня, Господарський суд Тернопільської області ухвалив рішення повернути Миколаївський собор з келіями (XVI-XVII ст.) загальною площею 1 756,0 кв. м. у м. Кременець Кременецько-Почаївському державному історико-архітектурному заповіднику.

Про це повідомляє сайт МКІП, інформує Духовний Фронт України.

Суд задовольнив позов Кременецько-Почаївського ДІАЗ та зобов’язав релігійну громаду парафії Святителя Миколая УПЦ (МП) усунути перешкоди в користуванні державним майном та повернути його заповіднику.

Нагадаємо, що 12 лютого 2023 року закінчився термін дії договору про безоплатне користування релігійною громадою УПЦ МП приміщенням Миколаївського собору та інших об’єктів, що є державною власністю.

Заповідник неодноразово повідомляв релігійну громаду УПЦ (МП) про закінчення терміну дії Договору та відсутність намірів щодо його продовження, у зв’язку зі змінами у законодавстві про оренду державного майна. Своєю чергою, релігійна громада зверталася до МКІП щодо продовження дії договору, але отримала відмову.

З 13 лютого 2023 року і по даний час Релігійна громада незаконно, без будь-якої правої підстави продовжує користуватися державним майном – пам’яткою архітектури національного значення.

У зв’язку з цим, Кременецько-Почаївський державний історико-архітектурний заповідник звернувся до Господарського суду Тернопільської області з позовною заявою повернути Миколаївський собор з келіями, зобов’язавши релігійну громаду УПЦ МП вивільнити зайняті приміщення та підписати відповідний Акт приймання-передачі.

Нагадаємо, перша громада УПЦ (МП) на Нікопольщині з початку повномасштабної війни перейшла до ПЦУ.

Згідно з даними офіційного сайту Кременецько-Почаївського ДІАЗу, громада УПЦ МП використовувала приміщення собору на безоплатній основі. За цей час споруда неодноразово ставала об’єктом критики через «варварські» методи реставрації, які використовували представники УПЦ московського патріархату. Так, замість автентичного купола ренесансно-барокового стилю на колишній костел встановили характерний для московського стилю у формі «цибулини».

Миколаївський собор і чернечий корпус є ансамблем колишнього францисканського монастиря з костелом і дзвіницею, спорудження яких у Кременці тривало протягом ХVII-XVIII ст.