Теребовлянська гімназія це не просто навчальний заклад!

Це – минуле, сьогодення і майбутнє. Її називають кузнею героїв, колискою талантів, острівцем духовності і волелюбності. Вона пройшла через перипетії історії, пережила багато змін , і відродилася знову.

З перших днів свого існування гімназія мала важливе значення у розвитку національних та культурних надбань народу. Однак у грудні 1939 року під час так званої “радянізації” західноукраїнських земель вона перестала існувати.

У Теребовлянській гімназії в різний час навчались такі видатні постаті:

Ізидор Борецький – єпископ Торонтської єпархії УГК в Канаді, Слава Стецько, голова проводу Конгресу Українських Націоналістів, депутат Верховної Ради України IV-го скликання.

Гімназія дала путівку в життя сотням українців, стала справжньою кузнею патріотичної інтелігенції.

Тут здобували освіту: Федір Маковський – відомий етнограф, фольклорист і музикант, Мар’ян Борачок – художник, фотограф, громадський діяч, Северин Борачок – відомий митець і культурний діяч, засновник і голова музею ім. Князя Василька в Теребовлі, який діяв з 1933 по1944 рік.

Ма́р’ян Ю́зеф Рехо́вич – польський вчений, педагог, релігійний діяч, Володимир Василевич , Кирило Цепенда, Осип Головацький – музиканти, Мар’ян Крушельницький – актор і режисер, Богдан Легенький – громадський діяч, меценат, бізнесмен.

Андрій Куликівський – вчений – медик, кандидат медичних наук, доцент. Почесний член Чеського наукового товариства психіатрів, краєзнавець, Григорій Друль – голова обласної спілки політв’язнів і репресованих ,

Микола Брездень – педагог, краєзнавець, громадсько-політичний діяч, Іван Снітовський – культосвітній працівник , краєзнавець.

Мирослав Смалига – педагог, краєзнавець, громадський діяч, ініціатор відродження гімназії в Теребовлі.

Після відновлення незалежності в Україні відроджуються ліцеї, гімназії, колегіуми.

1 вересня 1994 року відновила свою роботу і наша гімназія.

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8 грудня 2017 року у закладі проведено урочисту академію з нагоди ювілею. Почесні гості святкового дійства – отці теребовлянських церков, Кундрат А. С., заступник голови РДА, Трапова О.М., заступник голови Теребовлянської районної ради, Омелянська С. Г., головний спеціаліст відділу реформування освітньої діяльності та кадрової роботи управління освіти і науки Тернопільської ОДА, Шайнюк Ю. Ч., заступник директора з питань зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, Ханзель Ж. І., завідувач відділу роботи з обдарованими дітьми Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, керівники міських навчальних закладів дякували педагогічним працівникам за мудрість, виховання підростаючого покоління в національно-патріотичному дусі та вручили цінні подарунки.

Зокрема, Кундрат С.А. вручив медаль та посвідчення ІІІ Всеукраїнської премії «Працівникам освіти України» Всеукраїнського благодійного фонду «Вдячність. Визнання. Надія»

Гостями свята були діти колишніх гімназистів Олег Снітовський і Оксана Брездень. Вони поділилися спогадами про своїх близьких, Олег Іванович розповів про публікації, мандрівну фотовиставку «Вітражі душі», присвячену Іванові Марчуку, і свої картини, виставка яких була в актовому залі школи. Присутні побачили там роботи учнів і вчителів гімназії: Тими О. О., Федорук О. І. – вчителів трудового навчання, Сорожкевич Ольги – випускниці гімназії (виставка біжутерії ручної роботи), Чміль О.О. – виставка капелюшків, Драбик (Тими ) Христини – роботи з соленого тіста, картини, кераміка, Мазурок Н. І. – виставка картин, Миколаїв Л. В. – виставка вишитих образів…

Гімназія відродила багато традицій: гімн, прапор, герб, усі працівники та учні стали членами «Просвіти». Походи в місто супроводжуються духовим оркестром (керівник Драган Я.М.), гостей вітає шкільний хор «Первоцвіт» (керівник Буртак Н.О.), щороку видаються часописи, газета «Нове покоління». Учні вивчають кілька іноземних мов і мандрують Європою.

22 роки Теребовлянською гімназією керував Михайло Васильович Михайлюк – людина-легенда, людина-епоха. Чого тільки вартують його дослідження «Історія Теребовлянської гімназії», «Колиска добра, берегиня любові. «20 років творчого «Я» (1994-2014)». Михайло Васильович хотів, щоб його вихованці, колеги були у всьому першими. І все робив для цього.

З 1998 року по 2017 рік Теребовлянську гімназію закінчило 657 випускників, з них золотою медаллю нагороджено 105 (16 %) учнів, срібною медаллю – 53 (8 %). Майже 100 % випускників стали студентами вузів.

Восьмеро гімназистів отримали стипендію Президента України. Доля вишила випускникам цікаві професійні стежки: Шустрова Тетяна стала телеведучою, Кавулич Назар – артистом Чернівецького драмтеатру, Юрій Григораш – оперним співаком, Іван Драган – успішним художником, Рогів Олег – оператором. Четверо наших вихованців обрали наукову діяльність, стали кандидатами наук: Пелехата (Заваринська) Ірина, Скасків (Балик) Тетяна, Галущак Людмила, Стецюк Оксана. І це тільки кілька прикладів, цікавого про гімназистів є чимало.

У Теребовлянському НВК у цьому році навчається 27 дітей колишніх гімназистів і працює 7 випускників гімназії.

У 2016 році призначено нового директора Теребовлянського НВК – Архитка О.В., який у вітальному слові зазначив: «Із щирою вдячністю й повагою вітаю весь колектив НВК, учнів, батьків та їх родини, меценатів школи, громадськість з нагоди 110 річниці заснування Теребовлянської гімназії. Хай дух славетних випускників-гімназистів слугує кожному з нас прикладом мудрості, наснаги, нескореності та жертовної, великої любові до рідної землі».