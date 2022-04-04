“Тернопільщина може стати потужним хабом”: економіст

З початку війни, 24 лютого, Україна втратила 30% національної економіки. Щоб відновити її, уряд запроваджує нові моделі та програми антикризової фінансової політики. Про це Суспільному розповів доктор економічних наук, професор Тернопільського Західноукраїнського національного університету Тарас Маршалок.

За його словами, йдеться про суттєве зниження податкового навантаження, скасування бюрократичних перевірок, а також створення програми переселення великого бізнесу.

“Зараз надається дуже багато продовольчих та виробничих майданчики на територіях, які не зачеплені окупантом. Багато підприємств уже заявили й подали заявки на перевезення своїх підприємств до Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської областей. Це означає, що за деякий час, зокрема, Тернопільщина може перетворитися на потужний промисловий і продовольчий хаб. Багато людей зможуть отримати нові робочі місця, зокрема, вимушено переміщені особи”, – повідомив Тарас Маршалок у програмі “Сьогодні. Головне”.

Щоб підтримати вимушених переселенців з окупованих регіонів в Україні запустила три соціальні програми.

“Наймасштабніша з них – програма “єПідтримка”. На сьогодні близько трьох мільйонів людей отримали допомогу в розмірі 6500 тисяч гривень. Тобто, близько 20-ти мільярдів гривень уже виплачено із державного бюджету. Також грошову компенсацію комунальних платежів виплачують домогосподарствам, які приймають вимушених переселенців. Це 450 гривень у місяць за кожну прийняту людину. Щомісячну виплату в розмірі 2-3 тисяч гривень будуть отримувати й ті переселенці, які винаймають житло”, – каже Тарас Маршалок.

За його словами, в умовах війни близько 50% української економіки не працює.

“Без зовнішніх грошових вливань, підтримки країн-партнерів та міжнародних організацій вона б просто не витримала. Тільки Америка надала Україні близько 5 мільярдів доларів. Ці гроші уже працюють на українську економіку, її стабільність, зокрема, продовольчу. Ми розуміємо, що одне зі стратегічних завдань окупанта – завдати продовольчої руйнації не тільки нашій країні, а й усьому світові. Україна за експортом продовольчих товарів займає доволі потужні позиції. 50% олії, яка надходить з України до Єгипту – це українська олія. Ми також займаємо велику частку в експорті зерна. Тому й світ повинен адекватно реагувати та приймати конкретні рішення щодо санкційного тиску на Росію”.

Тарас Маршалок каже, що окупаційна війна Росії, за попередніми підрахунками, вже завдала Україні збитків на суму 630 мільярдів доларів.

“Однозначно, ці втрати мають бути компенсовані у вигляді репарацій, які ми точно отримаємо від Росії. У цьому полягає ідея фіксації на спеціальному ресурсі всіх злочинів окупантів на території нашої держави. У майбутньому ці факти можна буде передати до міжнародних судів задля компенсації завданих збитків. Понад 350 мільярдів доларів, які належали країні-окупантові, уже арештовано для репарації на користь України. Цей процес можна буде розпочати тільки після завершення війни та повного виведення окупаційних військ з нашої території. І я переконаний у нашій перемозі та дієвій підтримці світової демократичної спільноти”.