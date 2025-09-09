Тернопільщина: рятувальники ліквідували 7 пожеж та надавали допомогу в різноманітних ситуаціях

Минула доба, 8 вересня, стала справжнім випробуванням для рятувальників Тернопільської області. За день вони ліквідували 7 пожеж, врятували 3 будівлі та неодноразово виїжджали на допомогу в різноманітних ситуаціях.

Основні події дня:

с. Струсів : Під час гасіння пожежі в житловому будинку рятувальники врятували двох людей та змогли захистити від полум’я дві сусідні споруди. Завдяки швидким та злагодженим діям вдалося уникнути більш серйозних руйнувань.

с. Великий Глибочок : Врятовано господарську будівлю після масштабної пожежі, що виникла у одній із споруд. Рятувальники оперативно ліквідували вогонь і зберегли від знищення ще одну будівлю.

По всій області: П’ять разів рятувальники виїжджали на гасіння сухої трави та сміття, що швидко розповсюджувалось через вітряну погоду.

Додаткові виїзди та допомога:

У Тернополі рятувальники допомогли медикам транспортувати важкохворого пацієнта до медичного закладу.

Тричі виїжджали на ліквідацію гнізд небезпечних комах, що загрожували безпеці людей, забезпечивши їх захист від потенційних атак.

Запобігання біді — важливість пожежної безпеки

Кожен з цих виїздів — це історія про вчасну допомогу та запобігання трагедії. Рятувальники наголошують на важливості дотримання правил пожежної безпеки, адже кожен неправильний вчинок може призвести до небажаних наслідків.

“Будь ласка, не нехтуйте безпекою, перевіряйте електроприлади, не залишайте без нагляду джерела вогню. Ваш дзвінок на номер 101 може врятувати життя вам і вашим близьким”, — наголошують рятувальники.

Завдяки оперативності та професіоналізму Тернопільського обласного управління ДСНС, в області вдалося уникнути серйозних пожеж і збитків. Рятувальники продовжують свою важливу роботу, охороняючи життя та майно мешканців Тернопільщини.