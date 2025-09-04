Чортків святкує 503 роки: молитва, пам’ять і вдячність Героям

4 вересня Чортків відзначає важливу дату в історії міста — 503 рік з моменту отримання статусу міста. Це свято стало ще більш значущим завдяки візиту Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія, який очолив спільну молитву за мир, єдність та перемогу України.

🕯 Молитва за мир та єдність

День розпочався на площі Героїв Євромайдану, де духовенство різних конфесій, серед яких митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор, єпископи Павло та Димитрій, а також священнослужителі інших релігійних обрядів, молилися за упокій душ загиблих Героїв та мир на українських землях.

🗣 Звернення Блаженнійшого Епіфанія

Владика Епіфаній підкреслив, що цей день — це не лише привід для святкування, а й момент для вдячності тим, хто віддав своє життя за свободу та незалежність України. “Сили і здоров’я кожному містянину, робімо все можливе, щоб наблизити перемогу”, — зазначив він.

🏅 Нагороди для Героїв

Під час урочистостей були нагороджені ветерани російсько-української війни медалями “Хрест свободи”. Серед нагороджених — Михайло Марфія, Олег Постоловський, Іван Ратушняк, Сергій Івахів та Олег Дубовий. Також були посмертно вручені нагрудні знаки “Почесний громадянин міста Чорткова” родичам загиблих Героїв. Звання отримали:

Борис Василевич

Сергій Лапко

Павло Савка

Андрій Борух

Руслан Костюк

Андрій Підсадний

Ігор Данилишин

Микола Цюпак

Ігор Островський

Петро Каськів

🎖 Заслуги командирів та міських посадовців

Командир військової частини А1915 Микола Сандул отримав Апостольське благословення від Папи Римського Лева XIV. Міський голова Чорткова Володимир Шматько отримав “Орден Святого Миколая Чудотворця” за активну громадську діяльність.

🌸 Квіти Героям

На заходах, присвячених річниці міста, делегації з різних країн, зокрема Латвії та Молдови, поклали квіти до інсталяції на честь загиблих Героїв Чортківської громади.

503 річниця Чорткова стала не лише святом міста, а й вшануванням пам’яті, героїзму та самовідданості тих, хто захищав та продовжує захищати Україну.