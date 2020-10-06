По всьому Тернополю автомобілі потрапили у водяні пастки. Для порятунку залучили ДСНС-ників

Сьогодні ввечері, внаслідок проливного дощу, підтоплено декілька вулиць у місті Тернопіль. Наразі до надання допомоги людям, задіяні усі рятувальні підрозділи Тернопільського гарнізону. З 19.00 рятувальники витягують автомобілі, які потрапили у водяні пастки на вулицях Липова, Стадникової, Миру, Медова, Глибока, Микулинецька та інші, – повідомляє Управління ДСНС України у Тернопільській області.

Також відкачують воду з житлових будинків на вул.Галицька та Стадникової.

Рятувальні роботи тривають.