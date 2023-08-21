Тернопільські журналісти відвідали Чернігівські громади, які були в окупації

Тернопільські журналісти разом з медійниками ще з 7 семи областей відвідали Чернігівщину. Прес-тур для них організував Український кризовий медіа-центр (УКМЦ).

Зокрема, журналісти відвідали три громади, які співпрацюють з програмою DOBRE: Сновську, Корюківську та Сосницьку та змогли побачити проекти, що вдалося реалізувати за грантові кошти.

Сновська громада, яка межує з росією, у перший день повномасштабного вторгнення була окупована й більше місяця жила в складних умовах: під фізичною загрозою, постійним моральним тиском, без продуктів харчування та ліків. Ці виклики ще більше згуртували місцевих жителів, які постійно допомагали та невтомно підтримували один одного.

Наприклад, сновський молодіжний простір «САМ», створений за підтримки Програми USAID DOBRE кілька років тому, перетворився з центру цікавого дозвілля та активностей на волонтерський штаб. З ініціативи місцевої молоді тут в період окупації організовували пошук, доставку, сортування та видачу гуманітарної допомоги тим, хто її потребував найбільше.

А сама програма USAID DOBRE в громаді реалізовується вже більше двох років та дала поштовх до розвитку громадського руху в громаді, навчила писати проєкти та залучати людей до управління – пріоритетні напрямки розвитку громади обирають місцеві жителі під час опитування їхньої думки. І, власне, після деокупації співпраця з надійними партнерами продовжується.

Завдяки співпраці з Програмою USAID DOBRE громаді вдалося зберегти місцеву лікарню та покращити якість надання медичних послуг – саме цей напрямок розвитку території обрали жителі під час проведеного опитування. Восени 2021 року Програма USAID DOBRE передала поліклініці та лікарні громади лабораторне, медичне обладнання, меблі на суму 1,9 мільйона гривень. Зі свого боку, громада за власні кошти придбала обладнання для лікаря-офтальмолога.

Сновська громада спільно з Програмою USAID DOBRE будують плани на майбутнє. Зокрема, тут розпочали роботу над проєктом місцевого економічного розвитку, який передбачає відкриття швейного коворкінгу на базі місцевого ліцею. Громада за кошти бюджету вже відремонтувала приміщення майстерні, а Програма USAID DOBRE купила необхідні обладнання та меблі.

Корюківська громада з початком повномасштабного вторгнення більше 40 днів була відрізана від України через підірвані мости та зруйновані дороги. Нестача продуктів харчування та ліків, постійні обстріли, відсутність електроенергії – це виклики, яким громаді довелося вчитися протистояти. Гостру проблему з дефіцитом хліба, особливо для соціально незахищених жителів, місцева влада вирішила спільно з бізнесом, відновивши в надзвичайно складні часи роботу хлібозаводу.

Програма USAID DOBRE надала Корюківці екстрену допомогу. В громаді обладнали три Пункти незламності в бюджетних установах громади. Вони повністю забезпечені генераторами, цистернами для зберігання води, пральними машинами та сушарнями, а також польовими кухнями.

Корюківська громада спільно з Програмою USAID DOBRE змогла покращити надання медичних послуг. Сучасна місцева лікарня сьогодні обслуговує 150 тисяч пацієнтів – не тільки жителів громади, а й сусідніх територій. Тут надають 20 пакетів послуг. Громада підтримує молодих спеціалістів-медиків та забезпечує їх житлом. Програма USAID DOBRE закупила для лікарні дороговартісне ендоскопічне обладнання для діагностики внутрішніх органів вартістю 1,65 мільйона гривень, а громада власним коштом – відеоколоноскоп за 1,47 мільйона гривень.

Сосницька громада була теж відрізана від «великої землі». Завдяки місцевим хлібному та сирзаводам, а також гуманітарній допомозі, жителям громади вдалося пережити складні часи.

Співпраця з Програмою USAID DOBRE зараз дуже важлива для Сосницької громади . Партнерство з нею – це чи не єдина на сьогодні якісна підтримка, яка допомагає розвивати громаду та підвищувати її спроможність.

Медицина – це пріоритетна для сосницької громади послуга, саме її обрали жителі громади для першочергового розвитку під час опитування. Завдяки Програмі USAID DOBRE медики отримали ендоскопічне обладнання, яке дозволить лікарні бути фінансово самодостатньою. Нове обладнання дозволяє досліджувати шлунково-кишковий тракт, виявляти хвороби на її ранніх стадіях.

У майбутніх планах спільно з Програмою USAID DOBRE громада хоче реконструювати місцевий ринок, який повернули в комунальну власність.

На сьогодні громада працює з Програмою USAID DOBRE в межах проєкту екстреного реагування над покращенням водопостачання для мешканців. Замінює насосне обладнання та системи автоматизованого керування до них.

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Програма USAID “Децентралізація приносить кращі результати та ефективність” (DOBRE) – це дев’ятирічна програма, що виконується Глобал Ком’юнітіз (Global Communities) та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Програма DOBRE тісно співпрацює зі 100 територіальними громадами (ТГ) у десяти областях України, щоб допомогти їм реалізувати переваги та справитися із викликами, які приносить децентралізація. Програма DOBRE надає технічну та матеріальну підтримку ТГ задля допомоги їм здійснювати урядування відкрито та підзвітно; відповідати на потреби громадян; підтримувати активну залученість громадян до прийняття рішень та вироблення політик. Підтримка з боку Програми DOBRE враховує низку секторів: стратегічне планування; просторове планування; фінансове управління; надання муніципальних послуг; місцевий економічний розвиток; зміцнення спроможності органів місцевого самоврядування; практики доброго урядування; а також гендерно орієнтовані та молодіжні політики.

Упродовж 2022-2025 років Програма DOBRE співпрацюватиме напряму із щонайменше з 60 ТГ України, аби допомогти їм подолати наслідки війни, відновити та відбудувати, і продовжувати їхню траєкторію позитивного та сталого розвитку. Партнерами Глобал Ком’юнітіз у консорціумі виконавців Програми DOBRE є Український кризовий медіа-центр (УКМЦ), Фонд розвитку місцевої демократії ім. Єжи Регульського (FSLD/FRDL), та Малопольська школа публічної адміністрації при Краківському університеті економіки (MSAP/UEK), Польща.