Понад 4 тисячі гривень втратив житель Тернополя, придбавши талони на пальне у шахрая

Потерпілий хотів зекономити і придбати талони на дизпаливо за дешевшою ціною. Проте потрапив у шахрайську пастку.

Зі слів тернополянина, в інтернеті він знайшов оголошення про продаж талонів на дизпаливо. Ціна була вигідною, тож вирішив придбати одразу 100 літрів пального. Домовилися, що продавець відправить талони поштою, а тернополянин оплатить товар після отримання. Потерпілому дійсно надійшли картки і він перерахував за них понад 4 400 гривень. Проте коли поїхав на заправку, то виявилося, що талони фальшиві.

За даним фактом дізнавачі Тернопільського райуправління поліції розпочали кримінальне провадження за статтею 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Поліцейські проводять оперативно-розшукові заходи для встановлення особи зловмисника.

У жодному разі не переказуйте кошти наперед незнайомцям та ніколи не купуйте талони з рук у сторонніх осіб. Картки на пальне можна придбати лише через офіційні компанії та регіональні представництва автозаправних станцій.

У разі, якщо потерпіли від шахраїв, телефонуйте на лінію 102.