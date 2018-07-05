Тернополяни також підтримують Аграрну партію: результати свіжих рейтингів

Якби вибори проходили наступного тижня, за Аграрну партію проголосували б 7,9% виборців з усієї України. Політсила посідає 5 місце в рейтингу лідерів перегонів.

Такі дані спільного дослідження соціологічних центрів «Український інститут соціальних досліджень ім. О. Яременка», «Соціальний моніторинг» та компанії SOCIS оприлюднили 3 липня під час прес-конференції в інформаційній агенції «Інтерфакс-Україна».

Всього до парламенту пройшли б 10 партій.

– Варто відзначити, що Аграрна партія має більш-менш рівномірну підтримку у всіх регіонах і практично скрізь долає виборчий бар’єр, – зазначила під час прес-конференції Ольга Балакірєва, голова правління «Українського інституту соціальних досліджень ім. О. Яременка».

Примітно, що ця політсила має найменший антирейтинг серед потенційно парламентських партій.

– Цього варто було очікувати. Ми щодня працюємо над зміцненням рейтингу українських аграріїв. Українці втомилися від балачок і готові підтримувати тих, хто працює в реальному секторі економіки. Наше суспільство потребує нових політичних лідерів, які і представляють Аграрну партію, – резюмує результати дослідження керівник Тернопільської обласної організації Аграрної партії Іван Чайківський.