Більшість суддів тернопільського Апеляційного суду успішно пройшли кваліфікаційне оцінювання

Станом на 4 липня 2018 року, рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України 17 суддів Апеляційного суду Тернопільської області визнані такими, що відповідають займаним посадам.

Відповідно до поданої заяви, суддю Олександра Загорського звільнено у відставку. За рішенням ВККС України у співбесідах із трьома суддями оголошено перерву.

На даний час в Апеляційного суду Тернопільської області правосуддя здійснює 21 суддя, із них чотирнадцять – у судовій палаті з розгляду цивільних справ, семеро – у судовій палаті з розгляду кримінальних справ.

За даними судової статистики, у 2017 році кожний суддя Апеляційного суду, в середньому, розглянув 233 справи.

Варто також нагадати, що, відповідно до наказу Державної судової адміністрації (ДСА) від 8 серпня 2017 року N843 “Про визначення кількості суддів у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, міста Києва”, кількісний склад суддів Апеляційного суду Тернопільської області становить 30 суддів, – повідомляє прес-служба Апеляційного суду Тернопільської області

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