Територіальні громади Тернопільщини отримали майже 4,4 млрд грн податкових платежів

До місцевих бюджетів Тернопілля платники податків перерахували майже 4,4 млрд грн платежів у січні-серпні цього року. Приріст надходжень до минулого року склав 818,5 млн гривень.

Серед платежів, яких отримали територіальні громади області найбільше, податок на доходи фізичних осіб, єдиний податок, податок на нерухоме майно.

З початку року сплачено 3,2 млрд грн податку на доходи з фізичних осіб, що на 831,3 млн грн більше, ніж торік. Представники малого бізнесу перерахували 582,2 млн грн єдиного податку. Надходження від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, склали 86,5 млн гривень.