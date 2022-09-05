Голова Тернопільської районної ради сам собі виписав допомогу

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) склало адміністративний протокол щодо голи Тернопільської районної ради Віктора Козорога. Про це повідомляє сайт НАЗК.

НАЗК склало адміністративний протокол через виявлення ознак порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції» щодо голови Тернопільської районної ради Віктора Козорога, який прийняв рішення про виплату самому собі матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, а також визначив собі розмір матеріальної допомоги на оздоровлення (за ч.ч. 1, 2 ст. 172-7 КУпАП).