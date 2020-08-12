Упродовж багатьох століть нашу історію, звичаї, традиції, пам’ятки архітектури і культури розшарпували зловорожі вітри. Та все ж багатьом з них вдалось уціліти. Чи зуміємо ми сьогодні належно поцінувати їх своєрідну красу, визначити неповторність архітектурної спадщини нашого району, залежить від нас самих. Хоч деякі споруди потьмяніли від часу чи зазнали його руйнівної сили, все ж вони донесли до нас тонке розуміння краси своїх творців.

Тільки на Чортківщині є одинадцять дерев’яних церков. Зокрема, у районному центрі дві – церква Успіння Пресвятої Богородиці (1584) та Вознесенська церква (1630). У селах району: церква св. Покрови у Великих Чорнокінцях; церква Різдва Пресвятої Богородиці (1763) у Волі Чорнокінецькій; церква Пресвятої Трійці (1646) у Заболотівці; церква Івана Богослова (1725) у Зеленій; церква Благовіщення Пресвятої Богородиці (1898) у Криволуці; церква св. Параскевії (1860) у Мухавці; церква Успіння Пресвятої Богородиці (1672) у Нагірянці; церква Введення в храм Пресвятої Богородиці (1794) у Старій Ягільниці; церква Успіння Пресвятої Богородиці (1936) у Черкавщині; церква Воздвиження Чесного Хреста (1730) у Швайківцях.

Цю інформацію раджу уважно перечитати районним і міським керівникам і зробити (пора настала найвища!) дієві кроки на шляху розвитку активного туризму на Чортківщині.

Володимир Погорецький.

Золота пектораль