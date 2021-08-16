Топ-8 літніх вакансій на Тернопільщині

Так, зарплату у 20 тис. грн і більше пропонують трактористу, інженеру-будівельнику, заступнику директора, перекладачу, різьбяру по дереву, шліфувальнику-полірувальнику виробів з каменю, 18 тис. грн – майстру будівельних та монтажних робіт, 17 тис. грн – оператору лінії виробництва харчової продукції, по 15 тис. грн – водіям тролейбуса, механіку з ремонту транспорту, монтажникам санітарно-технічних систем і устаткування, апаратнику оброблення зерна, помічнику машиніста тепловоза.

За видами економічної діяльності роботодавці найбільше потребували працівників у сільському господарстві та наданні пов’язаних із ними послуг, переробній промисловості, сфері торгівлі та ремонту транспортних засобів.

На 13 серпня 2021 року на Тернопільщині є 853 актуальні вакансії із середнім розміром зарплати 7872 грн. Найбільший попит мали: водії, продавці, кухарі, трактористи, підсобники, офіціанти, слюсарі з ремонту транспортних засобів, бухгалтери.

Серед них є 47 місць праці для осіб з інвалідністю із середнім розміром зарплати у 7000 грн. Найбільше таких вакансій для контролерів енергонагляду, водіїв, слюсарів, інженерів.

Відділ організаційно-інформаційної роботи та архівної справи Тернопільського обласного центру зайнятості (телефон 23-49-77)